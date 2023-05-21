أوضحت أخصائية التغذية هدى الزرع مدى سلامة الطعام الذي تقدمه الفنادق وصالات الأفراح وما إذا كان آمنًا ونظيفًا.

وقالت الأخصائية: “المقصود بسلامة الغذاء هي حلوه من المخاطر الفسيولوجية والكيميائية وغيرها فأي غذاء لا يسبب أي ضرر يعتبر آمن”.

وأضافت: “المستهلك تقع عليه مسؤولية سلامة الغذاء أيضا، لا بد أن يكون هناك وعي للمستهلك”.

وتابعت: “البوفيهات والفنادق عادة أن يتم استقبال الطعام من الخارج والمفترض أن الافراح لا تتعامل إلا مع المطاعم التي لديها شهادة في سلامة الغذاء وجودته”.

واستكملت: “والأمر مسؤولية أصحاب المناسبة المفترض أن يتأكدون من سلامة الغذاء، والفنادق في المملكة الآن وزارة السياحة ألزمت الجميع بنظام “الهاسب” نظام إخطار التلوث”.