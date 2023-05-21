أوضحت أخصائية التغذية هدى الزرع مدى سلامة الطعام الذي تقدمه الفنادق وصالات الأفراح وما إذا كان آمنًا ونظيفًا.
وقالت الأخصائية: “المقصود بسلامة الغذاء هي حلوه من المخاطر الفسيولوجية والكيميائية وغيرها فأي غذاء لا يسبب أي ضرر يعتبر آمن”.
وأضافت: “المستهلك تقع عليه مسؤولية سلامة الغذاء أيضا، لا بد أن يكون هناك وعي للمستهلك”.
وتابعت: “البوفيهات والفنادق عادة أن يتم استقبال الطعام من الخارج والمفترض أن الافراح لا تتعامل إلا مع المطاعم التي لديها شهادة في سلامة الغذاء وجودته”.
واستكملت: “والأمر مسؤولية أصحاب المناسبة المفترض أن يتأكدون من سلامة الغذاء، والفنادق في المملكة الآن وزارة السياحة ألزمت الجميع بنظام “الهاسب” نظام إخطار التلوث”.
هل الطعام اللي تقدمه الفنادق وصالات الأفراح آمن ونظيف؟..
أخصائية التغذية هدى الزرع توضح #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/w6qlXM7Pu4
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 21, 2023
لا بد أن يكون هناك وعي للمستهلك