تعرضت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق لانتقاد متابعيها على موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” بعد نشرها صور لها معدلة باستخدام تطبيق الفوتوشوب لتنحيف جسدها أثناء رحلتها في فرنسا.

ولم تعلق الفنانة المصرية على ردود الفعل الساخرة على الصور، وأبقتها كما هي عبر صفحتها الخاصة على “إنستغرام”، فيما طالبها البعض بحذفها حتى لا تصل لحد السخرية.

وعلق المتابعون على تلك الصور قائلين: “عمرك شفت شي حيط عم يبكي، الحيطه تبكي في الزاويه، فوتوشوب السيراميك اتعوج،، ليش الفوتوشوب والتنحيف،، فوتوشوب بربع جنيه،، انتي أصلاً مش محتاجة فوتوشوب حرام الي بتعمليه بنفسك”.