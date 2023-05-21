قُتل حفيد الفنان المصري علي الكسار على يد رجل أعمال أمام أولاده والمارة في محافظة البحيرة شمال مصر حيث دهسه بسيارته 3 مرات.

وكشفت التحقيقات أن نجل أحد رجال الأعمال اعتاد قيادة سيارته بسرعة جنونية داخل القرية، وعاتبه عمرو فاروق الكسار حفيد الفنان المصري الشهير والراحل علي الكسار وطالبه بالتوقف عن ذلك، لكنه استشاط غضباً من معاتبة حفيد الفنان له، فاستعان بوالده الذي قرر الانتقام لنجله، فاصطحبه وصديقه وتوجهوا جميعاً لحفيد الفنان ودهسوه بسيارتهم 3 مرات أمام منزله و جيرانه وأولاده ما نتج عنه وفاته في الحال.

وتم القبض على المتهمين وقررت جهات التحقيق بمحافظة البحيرة، حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات تمهيدا لاحالتهم للمحاكمة.