قررت إدارة نادي الاتحاد تعليق البرازيلي برونو هنريكي، لاعب الفريق، الذي دخل الفترة الحرة من عقده.

ويشار إلى أن عقد لاعب الوسط البرازيلي سينتهي في سبتمبر المقبل، وسيكون متاحًا للمشاركة مع أي فريق بداية أكتوبر المقبل، وفق الرياضية.

وتنتظر إدارة النادي الغربي، التقرير الفني النهائي للبرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق، نهاية الشهر الجاري، والذي سيحدد مستقبله مع الفريق، في حين دراستها عدة خيارات أخرى.

يذكر أن هنريكي لعب 77 مباراة بقميص النمور، في مختلف المسابقات، سجل فيها 6 أهداف وصنع 10 بمجموع دقائق 5.778.