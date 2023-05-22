قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري إن من أكثر المؤشرات اللافتة في بنود الإيجارات؛مؤشر إيجار الشقق في جدة، الذي سجل أعلى ارتفاع له بنهاية مارس الماضي +143.1%، تباطئ بنهاية أبريل إلى +138.2%، نتيجة بداية انحسار الارتفاعات الكبيرة التي سجلها طوال 14 شهر مضى.

وتابع عبدالحميد العمري: يؤكده تراجع ارتفاعه شهريا من +9.7% في فبراير إلى +3.6% في مارس وصولا إلى +1.4% بنهاية أبريل الماضي، ولعله يسجل تراجعات ملموسة في منظور الأشهر القادمة مع الزيادة المطردة في أعداد الشقق المعروضة للبيع أو التأجير.