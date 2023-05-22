واجه مدمن تدخين السجائر الإلكترونية السابق الموت، وعانى من آلام مبرحة في كتفه اليسرى مثل “بالون على وشك الانفجار”.

بدأ جوناثان بيلشر من كوفينجتون بولاية فيرجينيا التدخين الإلكتروني في سن 17 عامًا، لتحول في النهاية إلى إدمان شديد ، مما دفعه إلى تدخين ما يعادل “20 سيجارة في اليوم”، وتعرض الشاب لنوبة مؤلمة من الاستيقاظ لاهثًا وتحمل ألمًا شديدًا في كتفه الأيسر.

وخضع الشاب لعملية جراحية صعبة لاستخراج جزء من رئته المنهارة ، مما أدى إلى ألم شديد وانزعاج، فيما تم نقل جوناثان إلى المستشفى حيث انهار بالبكاء عندما سمع أن رئته اليسرى قد تعرضت للانهيار واحتوت على ثقب.

وعندما فشلت رئته في الشفاء بشكل طبيعي ، قاموا بإزالة الربع العلوي منها في عملية لإنقاذ الحياة لإغلاق الفتحة، و يكافح الشاب الآن للنوم وأن رئته الضعيفة تجعله يشعر بالضيق بعد مهام بسيطة مثل المكالمات الهاتفية.