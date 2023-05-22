أظهر مقطع فيديو رد.فعل وزير الاتصالات المهندس عبدالله السواحة، والأميرة ريما بنت بندر، أثناء انطلاق الصاروخ “فالكون 9” إلى الفضاء.

وبدا في الفيديو، فرحة وسعادة الوفد السعودي، بعد انطلاق الصاروخ “فالكون 9″، وعلى متنه رائدا الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي.

وألقت الأميرة ريما بنت بندر، السلام على وزير الاتصالات، عقب انطلاق الصاروخ إلى الفضاء، وصفق باقي الوفد فرحة بنجاح رحلة الإنطلاق.