قال لاعب نادي الهلال علي البليهي، إنه هلالي ولكنه يميل للاتحاد ويحب جمهوره، وفق برنامج “ملعب SBC”.

يذكر أن علي البليهي، صرح بأنه كان يملك سيارة ددسن عندما كان في فريق الأمل، مشيرا: هذي السيارة كانت معي 4 سنوات أعبيها بنزين ب 6 ريال وأنا رايح من البكيرية لين عنيزة لازم أخذ دبتين عشان الحرارة إذا ارتفعت.