توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة. كما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الجوف ، الحدود الشمالية وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية على الجزء الشمالي والجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة وتصل الى أكثر من 40 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وتكون جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل الى مترين مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة وشمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى 45كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.