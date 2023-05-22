أتاحت مكتبة جرير، استقبال طلبات التوظيف للعمل في فروعها، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
وحول الوظائف:
1- مسؤول مبيعات:
– الراتب شامل البدلات: 5600 ريال.
– بالإضافة إلى نظام عمولات شهري.
– الإجازة: يومان أسبوعياً.
– فرص حقيقية للنمو والتطور الوظيفي.
– تأمين طبي.
2- فني صيانة هواتف:
– الراتب شامل البدلات: 5000 ريال.
– بالإضافة إلى نظام عمولات شهري.
– الإجازة: يومان أسبوعياً.
– تدريب على رأس العمل.
– تأمين طبي.
فروع الشركة:
– الرياض.
– جدة.
– الدمام.
– الأحساء.
– الجبيل.
– الخبر.
– الخرج.
– الطائف.
– الظهران.
– الرس.
– بريدة.
– عنيزة.
– المدينة المنورة.
– خميس مشيط.
– مكة المكرمة.
– نجران.
– ينبع.
– الدوادمي.
– المجمعة.
– تبوك.
– جازان.
– حائل.
– حفر الباطن.
وعن طريقة التقديم: تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
وحول طريقة التقديم هنا
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