كشفت الدكتورة يكاتيرينا سيفوكونيفا، أخصائية طب الأعصاب، أن الشخص قد يشعر بالألم في منطقة الظهر والرقبة عند الاستيقاظ من النوم صباحا.

وقالت الأخصائية في مقابلة مع Gazeta.Ru، أن السبب يعود إلى التغيرات التنكسية المزمنة في العمود الفقري من بينها الداء العظمي الغضروفي وفتق القرص الفقري والنتوءات والتهاب المفاصل واختلال وظيفة المفاصل الفقرية وعواقب الإصابات.

وأوضحت أنه قد يظهر الشعور بالألم وعدم الراحة على خلفية الأمراض المعدية وأمراض المناعة الذاتية واضطرابات الغدد الصماء والأورام، مضيفة أنه قد يكون الألم في الصباح حادا أو على شكل وخز أو تنمل وقد يصاحبه صداع.

وتابعت: “يجب أن نعلم أن مثل هذه الأعراض غالبا ما تكون نذيرا لحالات حادة، بما فيها احتشاء عضلة القلب. لذلك من أجل تحديد طبيعة الألم بشكل صحيح وموثوق، من الضروري استشارة أطباء متخصصين- طبيب الأعصاب، وأخصائي أمراض الروماتيزم، و أخصائي أمراض القلب، وطبيب الغدد الصماء ، وطبيب الأورام، لإجراء الفحوصات اللازمة، وبعد ذلك فقط يمكن البدء بالعلاج”.

وأكدت أنه يمكن تخفيف الألم بمساعدة تمارين خاصة لتقوية عضلات الظهر والرقبة وتحسين تدفق الدم، مستطردة: “إذا شعر الشخص عند الاستيقاظ من النوم بألم وعدم راحة، يجب أن يجلس هادئا مع شد العضلات وميل الرأس إلى الجوانب الأربعة لمدة سبع ثوان ثم الراحة 10 ثوان وتكرار التمرين وهكذا. كما يمكن إمالة الرأس ببطء إلى اليمين واليسار”.