تأتي العلامة التجارية اليابانية العملاقة تويوتا على عرش مبيعات السيارات فى المملكة، بسبب ما تمتلكه من أسطولاً متنوعاً من السيارات تناسب كل الأعمار والفئات .

وتحظى تويوتا رايز موديل 2023، على خيارين من المحركات، أولهما محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 87 حصانا، وعزم اقصى للدوران 113 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT، بتقنية الدفع الأمامي.

بينما المحرك الثانى للسيارة فياتى “تيربو” 3 سلندر، سعة 1000 سي سي، مع قوة ضخ اجمالية بلغت 97 حصانا، و 140 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

وتتميز السيارة بالعديد من التجهيزات ومنها، جنوط ألمنيوم تتراوح بين 16 و 17 بوصة، بالاضافة إلى شاشة تعمل باللمس قياسها 8 بوصة تدعم تطبيقات اندرويد اوتو و ابل كار بلاي، وكاميرا خلفية.

وتحتوي السيارة على نظام TPWS لمتابعة ضغط الاطارات، والمساعدة في صعود المرتفعات، ونظام VSC للتحكم بالتوازن، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، والمكابح المانعة للانغلاق، وقفل مركزي، ونوافذ كهربائية.

وتتوفر السيارة في المملكة بالأسعار الآتية:

– فئة XLE بسعر 66,240 ريال.

– فئة لمتد بسعر 72,910 ريال.