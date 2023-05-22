كشفت الهيئة الملكية، عن توفر أكثر من 100 وظيفة شاغرة (إدارية، فنية، هندسية، حراسات أمنية) وأخرى، عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الشهادة الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى).

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة: مهندس معدات طبية، مدير مشروع، محاسب، حارس أمن (50 وظيفة)، مهندس شبكة – حديث التخرج، مراقب عمال، موظف حريق وسلامة، فني اتصالات (وظيفتان)، فني أجهزة كهربائية (وظيفتان)، فني أجهزة تكييف (وظيفتان)، كاتب مكتب.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: موظف مشتريات، فني هاتف، مدير مراقبة ممتلكات، مشغل نظام المراقبة والتحكم (3 وظائف)، مفتش سلامة (3 وظائف)، نجار، ‏مراقب عمال أجهزة التدفئة، مراقب عمال صيانة الوحدات السكنية، فني معدات طبية (3 وظائف)، مخطط صيانة (وظيفتان)، مشرف التوريد والشراء، وغيرها من الوظائف.

وأشارت إلى أن أماكن العمل: الجبيل، ينبع، جازان، بينما التقديم عبر موقع الهيئة الملكية للجبيل وينبع