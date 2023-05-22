قال الناقد الرياضي عبدالعزيز الغيامه أن نظرية المؤامره هي نظرية الفاشلين، مؤكداً أن الدوري السعودي نزيه جدًا.
وأضاف الغيامة ” الاتهامات بالفساد ونظرية المؤامرات هو كلام الفاشلين وغالباً تكون نظريات المركز الثاني أو الثالث أو الرابع”.
وأضاف” الدوري السعودي دوري نزيه، يجب على لجنة الانضباط والاتحاد السعودي أن يضع خط أحمر في مسألة الحديث عن النزاهة”.
#برا_18 | عبدالعزيز الغيامه:
نظرية المؤامره هي نظرية "الفاشلين" ودورينا نزيه جدًا.
@ALGHIAMAH
#SSC pic.twitter.com/CHsHqHaj6W
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 21, 2023
انت فاشل
يجب على لجنة الانضباط والاتحاد السعودي
أن يضع خط أحمر في مسألة الحديث عن النزاهة
والله يا النعامه ان فية مؤامرة واضحة وضوح الشمس بس ليش تنكرونها ,,,, مممماااااااندري
صدق اللي قال اكذب الاعلام اصفرة … وانا اقول اصغرة 🙂