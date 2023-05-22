قال الناقد الرياضي عبدالعزيز الغيامه أن نظرية المؤامره هي نظرية الفاشلين، مؤكداً أن الدوري السعودي نزيه جدًا.

وأضاف الغيامة ” الاتهامات بالفساد ونظرية المؤامرات هو كلام الفاشلين وغالباً تكون نظريات المركز الثاني أو الثالث أو الرابع”.

وأضاف” الدوري السعودي دوري نزيه، يجب على لجنة الانضباط والاتحاد السعودي أن يضع خط أحمر في مسألة الحديث عن النزاهة”.