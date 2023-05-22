أثار الملحن المصري عمرو مصطفى، الجدل بقراره إحياء صوت كوكب الشرق أم كلثوم بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وأعلن المنتج محسن جابر رفضه للأمر، لافتًا إلى أنه اشترى كل تراث أم كلثوم من ورثتها، وهم يثقون به، مضيفًا أن ما فعله عمرو مصطفى ليس “افتكاسة” أي اختراعا، حيث إنه استحضر صوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف: “مش أم كلثوم اللي يحصل فيها كده الأمر يحمل إساءة لأم كلثوم، إزاي كوكب الشرق يتعمل فيها كده، ليه نلبس أم كلثوم شورت ومين اللى يختار لها”، متابعًا: “إننا لا يمكن أن نحدد إن كانت هذه الكلمات واللحن الذي اختاره عمرو مصطفى سينال إعجابها أم لا”.

واعتبر أن “استحضار صوت أم كلثوم شيء من العبث، وأن الهدف من هذه الأغنية إثارة الضجة”. وتساءل المنتج: “لماذا لم يقدم عمرو مصطفى أغنية للفنان عمرو دياب بالذكاء الاصطناعي؟ علشان عارف أنه هيعمل لنفسه قلق، هو شبط في أم كلثوم علشان عايز يعمل ضجة وخلاص”.