أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، حكم زغاريد النساء في الأفراح إذا كانت الصالة قريبة من مجلس الرجال.

وقال الشيخ علي الشبل، عبر برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن المرأة لها أن تزغرد بما لا يسمع الرجال لأن هذا فيه إثارة، ولو خرج صوت بغير قصد صاحبه فهذا لا بأس به.