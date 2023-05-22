أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، حكم زغاريد النساء في الأفراح إذا كانت الصالة قريبة من مجلس الرجال.
وقال الشيخ علي الشبل، عبر برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن المرأة لها أن تزغرد بما لا يسمع الرجال لأن هذا فيه إثارة، ولو خرج صوت بغير قصد صاحبه فهذا لا بأس به.
ما الحكم في زغاريد النساء في الأفراح إذا كانت الصالة قريبة من مجلس الرجال؟
الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبل#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/IjxwEgQGUI
— قناة الرسالة (@alresalahnet) May 21, 2023
هي جت على الزغاريد يا شيخ علي 😥 أصوات زغاريد و أختلاط بأجساد مجاريد و ضحكات وهمسات تغاريد و موسيقى صادحة فاضحة تهبد هبيد ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون 🤲😥🤲 اللهم أصلح حال الأمة بالعفة و الحشمة 😥🤲😥