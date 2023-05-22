طرحت العديد من العلامات التجارية الشهيرة في سوق السيارات العالمي خلال العام الجاري 2023، عددًا من طرازات السيارات هي الأقوى والأشهر في عالم السيارات الحديق

أقوى السيارات من مختلف العلامات لعام 2023

مرسيدس AMG وان

تعطي السيارة تجربة قيادة فريدة من نوعها بفضل الهيكل الأحادي الكربوني فائق القوة وخفيف الوزن المخصص لسيارات للفورمولا 1، والتي تعتمد على محرك بنزين توربيني مكون من 6 اسطوانات V6، بسعة 1.6 لتر، مع أربعة محركات كهربائية، بقوة إجمالية تصل إلى 1063 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، فيما تتسارع السيارة من 0 – 100 كم/ساعة في 2.9 ثانية.

تسلا موديل اس بلاد

تعتد سيارة تسلا موديل اس بلاد الكهربائية هى الأقوى في أسطول العلامة الأمريكية تسلا للسيارات الكهربائية، والتي تعمل بـ 3 محركات كهربائية بقوة إجمالية تصل إلى 1,020 حصان، مع نظام دفع كلي للعجلات، فيما تتسارع السيارة من 0 – 100 كم/ساعة في 2.1 ثانية، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كم/ساعة، ويصل مدى السير إلى 560 كم للشحنة الواحدة.

دودج تشالنجر SRT سبورت ستوك

تعتمد على محرك هيمي عالي الأداء، مكون من 8 اسطوانات V8، بسعة 6.2 لتر، ينتج قوة قدرها 807 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 958 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي تورك فلايت مكون من 8 سرعات.

بورشه تايكان تيربو أس سبورت

تعتمد على محركين كهربائيين، ينتجان قوة إجمالية قدرها 761 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 1050 نيوتن متر، ويُمكن شحن السيارة من 5% إلى 80% خلال 22.5 دقيقة، وتتسارع السيارة من 0 – 100 كم/ساعة في 2.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 260 كم/ساعة.

فورد موستنج شلبي جي تي

تعد فورد موستنج شلبي جي تي 500، واحدة من السيارات الرياضية الأكثر قوة وغضبًا على الطريق، حيث تتمتع بمحرك Coyote بلوك الألمنيوم مكون من 8 اسطوانات V8، بسعة 5.0 لتر، ينتج قوة قدرها 760 حصان، تتضمن خيارات نظام الدفع يدويًا بـ 6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات.

شيفروليه سيلفرادو الكهربائية

واحدة من أقوى السيارات في العالم، حيث تصل قوتها إلى 754 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 1,064 نيوتن متر، ويمكنها التسارع من 0 – 96 كم/ساعة في 4.5 ثانية، مع مدى سير يصل إلى 724 كم في الشحنة الواحدة.

بي ام دبليو XM ليبل رد

بي ام دبليو XM ليبل رد، هي واحدة من الماكينات الألمانية الفريدة التي تتمتع بقدر كبيرة من القوة والأداء العالي، بفضل محركها الهايبرد مكون من 8 اسطوانات V8، بسعة 4.4 لتر، ينتج قوة قدرها 738 حصان، وتتسارع السيارة من 0 – 96 كم/ساعة في 3.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 175 كم/ساعة.

اودي RS اي تيبرون GT

لازالت العلامات الألمانية تستحوذ على قائمة السيارة الأقوى في العالم للعام الجاري 2023، ومنها سيارة اودي RS اي تيبرون GT، و المزودة بمحركين كهربائيين مع بطارية 800 فولت بقوة إجمالية تصل إلى 637 حصان، يمكنها التسارع من 0 – 96 كم/ساعة في 3.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 270 كم/ساعة، ويمكن شحن بطاريتها حتى 80% خلال 22.5 دقيقة.

كيا EV6 جي تي

تعتمد كيا EV6 جي تي الكهربائية الجديدة على محركات كهربائية في الأمام والخلف، تنتج قوة إجمالية تبلغ 577 حصان، مع مدى سير يصل إلى 499 كم في الشحنة الواحدة، وتكفي 18 دقيقة فقط لشحن البطارية حتى نسبة 80%.

لكزس IS 500F

تعتمد على محرك مكون من 8 اسطوانات V8، بسعة 5.0 لتر، ينتج قوة قدرها 472 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 535 نيوتن متر، وبصرفية وقود تبلغ 17.4 كم لكل لتر، فيما تتسارع السيارة من 0 – 96 كم/ساعة في 4.4 ثانية.

تويوتا سيكويا

تعتمد سيارة تويوتا سيكويا على محرك هايبرد مكون من 6 اسطوانات V6، توين تيربو، بسعة 3.4 لتر، مع محرك كهربائي ينتج قوة إجمالية تصل إلى 437 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 790 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات.