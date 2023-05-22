تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مضحك لإحدى الطالبات وهي تقوم بالجري تحت المطر وتقفز فرحًا بهطول الأمطار .

وأظهر المقطع الفتاة وهي تجري تحت المطر وتفرد ذراعيها تحت الأجواء الممطرة وتقفز فرحًا، بينما يقف آخرون يضحكون ويشاهدون الفتاة باستغراب.

وبيّن المقطع أيضًا رجل يقف خلف نافذة ويشاهد الفتاة باستغراب، بينما تواصل لعبها وسيرها تحت الأمطار .

والجدير بالذكر أن المقطع لقى تفاعلاً واسعًا من رواد مواقع التواصل حيث رأى البعض أنها ذكية وتحاول اسعاد نفسها حتى تحت الأمطار