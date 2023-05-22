أحدثت “التيك توكر” الأردنية سالي العوضي، جدلاً واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن قررت خلع الحجاب عقب 5 أشهر على ارتدائه.

واتهمها رواد مواقع التواصل بأنها تقصدت أن تصبح “تريند” بما فعلته، لتثير غضبهم أكثر بردها عندما استعانت بآية من القرآن الكريم لإعلان قرارها، وكتبت: “لا يكلف نفسا إلا وسعها”، ما جعلها في مرمى الانتقادات.

ورأى البعض أنه من المعيب الاستعانة بالقرآن لتبرير أمر كهذا، في المقابل ظهرت سالي في فيديو دون حجاب، قائلة إنها لن تسامح كل من ينتقدها أو يتنمر عليها.

وأوضحت عبر المقطع إن ارتداءها للحجاب ليس من باب “الترند”، لافتة أنها لن تسامح الأشخاص الذين انهالوا عليها بـ “التعليقات السلبية”، وأكدت أنها غير قادرة على الالتزام بارتداء الحجاب لفترة أطول.

يُذكر أن سالي تعدّ من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا على “تيك توك” حيث تتمتع بشعبية كبيرة لاسيما بين الأردنيين، كما تعرف بأنها أصغر النشطاء على المنصة في الأردن، حيث تبلغ من العمر 18 عاما.