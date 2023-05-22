أوضح المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي، أنه يصل اليوم الاثنين، التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام” إلى المملكة.

وقال الدكتور سامر الجطيلي، عبر برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية” أنه تكفلت المملكة بتكاليف الطيران والإقامة والإجراءات الطبية، لافتًا أنه يتم عمل خطة لعملية الفصل والمتابعة.