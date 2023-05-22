تعتزم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية السماح بالحصول على التصنيف المهني في أكثر من فئة مهنية في الوقت نفسه، وإتاحة قبول الخبرة بديلاً عن المؤهل في التصنيف المهني وفقا لشروط سيتم وضعها لاحقا.

وقامت الهيئة بتحديث لائحة التصنيف والتسجيل المهني وطرحتها للاستطلاع على منصة “استطلاع”، ونص التحديث على أنه لا يجوز التسجيل المهني لدى الهيئة إلا على فئة مهنية واحدة.

كما تنوي الهيئة تشكيل لجنة للنظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني، وتتولى هذه اللجنة عدة مهام ومنها التوصية بالعقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين، وفيما يلي أبرز تفاصيل ما نص عليه التحديث:-

تشمل مهام اللجنة النظر في الحالات المتعلقة بتقديم شهادات أو خبرات مشكوك في صحتها للحصول على التصنيف أو التسجيل المهني، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منح المتقدم التصنيف أو التسجيل المهني.

وتختص اللجنة أيضا في النظر في طلب إحدى الجهات الحكومية المختصة تعليق أو إلغاء التسجيل المهني على أن يكون هذا الطلب مبني على أسباب تتعلق بالكفاءة المهنية أو السلوك المهني أو سلامة المرضى، مع تقديم ما يُثبت ذلك، أو صدور حكم نهائي يثبت ارتكاب الممارس الصحي جريمة مخله بالشرف أو الأمانة، أو صدور حكم نهائي أو قرار من جهة مختصة يثبت إخلال الممارس الصحي بأخلاقيات المهن الصحية أو يتعلق بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية في المملكة العربية السعودية.

وتشمل مهام الهيئة كذلك النظر فيما ما تحيله أي لجنة مختصة بالنظر في المخالفات داخل الهيئة أو خارجها، أو في قرارات التصنيف والتسجيل المهني المخالفة لأحكام هذه اللائحة، أو عدم التزام الممارس الصحي بإجراءات إعادة التقييم المهني، أو أي مخالفة أخرى لأحكام هذه اللائحة والمعايير المعتمدة.

ومنح التحديث للجنة النظر في المخالفات الحق في اتخاذ توصيات بتعليق التسجيل المهني لمدة لا تزيد على سنة، أو إلغاء التسجيل المهني، أو إلغاء التسجيل المهني مع إدراج اسم الملغى تسجيله في قائمة الممنوعين من الاستفادة من خدمات التصنيف والتسجيل المهني، أو إلغاء قرار التصنيف المهني، أو الإحالة إلى التقييم المهني في حال ارتكاب المخالفات، ولن تكون هذه التوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها من أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

فيما أكدت الهيئة أن الخبرة لا تعد بديلًا عن اشتراط المؤهل في التصنيف المهني، واستثناءً من ذلك يجوز قبول الخبرة بديلاً عن اشتراط المؤهل وفقاً لضوابط تحددها معايير التصنيف والتسجيل المهني التي تقترحها المجالس واللجان المتخصصة ويعتمدها الأمين العام.

أكد التحديث أنه يحق للهيئة تقسيم المؤهلات لكل فئة مهنية إلى مجموعات، وتحديد متطلبات التصنيف والتسجيل المهني لكل مجموعة، على أن تقوم الهيئة بإعداد قوائم للمؤهلات والتخصصات الصحية المعترف بها، وتنشر هذه القوائم على الموقع الإلكتروني الخاص بها.

يحق للهيئة رفض معادلة المؤهلات التي لا تفي بالحد الأدنى من الاشتراطات والمتطلبات أو التي تخالف الأنظمة والمعايير المعتمدة في المملكة، ولها معادلتها بالفئة والتخصص الذي تراه وفقًا لأحكام هذه اللائحة والمعايير المعتمدة.