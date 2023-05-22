تعرضت الفنانة الكويتية غدير الفهد، للطعن بأداة حادة، في منطقة الرقبة من قبل امرأة عربية وابنتها وصديق الأخيرة في فنلندا، نقلت على إثرها للمستشفى للعلاج.

ووجهت الشابة المقيمة في فنلندا عبر حسابها في “سناب شات”، الاتهامات إلى “عصابة تتألف من سيدة عراقية، وابنتها وصديقها”، بالاعتداء عليها بالسكاكين، بعد يومين من تقديمها شكوى في حقهم بتهمة الاستيلاء على أموالها بذريعة استثمارها في التداول.

وقالت غدير الفهد، أنهم طاردوها ظهر يوم الجمعة الماضي بمدينة إسبو، غرب العاصمة الفنلندية هلسنكي، ورغم محاولتها الإفلات منهم، تمكنوا من طعنها في منطقة الرقبة من الخلف.

وأشارت إلى أن الشرطة أوقفت المشتبه بها وابنتها وصديقها، مضيفة أنها ستعلن عن أي تفاصيل أو تطورات بهذا الشأن في حينه.