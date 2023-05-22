أكد المختص في الموارد البشرية خالد الحربي، أنه من مستهدفات رؤية 2030 أن تصل البطالة في المملكة إلى 7% وفق البرامج و الإستراتيجيات المتبعة.

وقال الحربي خلال مداخلة هاتفية على MBC FM:” أن فرص ريادة الأعمال في المملكة كبيرة جدًا، ولكن السؤال هنا كيف نستفيد منها ونستغلها.”

وأوضح أنه من المستحيل أن تصل نسبة البطالة في المملكة إلى صفر بالمئة، لافتًا أن نسبة البطالة عندما تصل لـ 7 % فهذا انجاز كبير .