أكد المتخصّص في الفلك الفيزيائي ملهم هندي، أن رحلة الفضاء للرائدين السعوديين ريانة وعلي تهدف إلى توطين صناعة الفضاء.

وقال هندي:” هذه الرحلة جاءت ضمن برنامج مستدام، ليست هي الهدف النهائي، لكنها خطوة من خطوات عدة لتوطين صناعة الفضاء” .

أضاف ” لا نتحدث عن رحلة علمية فقط؛ بل عن اقتصاد الفضاء استباقاً للسنوات القادمة التي تشهد فيها صناعة الفضاء انتشاراً كبيراً” .