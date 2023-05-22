أكد المتخصّص في الفلك الفيزيائي ملهم هندي، أن رحلة الفضاء للرائدين السعوديين ريانة وعلي تهدف إلى توطين صناعة الفضاء.
وقال هندي:” هذه الرحلة جاءت ضمن برنامج مستدام، ليست هي الهدف النهائي، لكنها خطوة من خطوات عدة لتوطين صناعة الفضاء” .
أضاف ” لا نتحدث عن رحلة علمية فقط؛ بل عن اقتصاد الفضاء استباقاً للسنوات القادمة التي تشهد فيها صناعة الفضاء انتشاراً كبيراً” .
فيديو | متخصص في الفلك الفيزيائي ملهم هندي: رحلة #نحو_الفضاء للرائدين السعوديين تهدف لتوطين صناعة الفضاء#النشرة_الأولى#الإخبارية#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/wahY6tWg2Z
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2023
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