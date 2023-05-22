أشعلت ربة منزل في مصر النيران بجسدها بعد تفاقم خلافاتها مع زوجها حيث فارقت الحياة بعد عدة أيام من مكوثها داخل المستشفى.

وأوضحت التحريات، أن الزوجة أشعلت النيران في جسدها بعد مشاجرة مع زوجها حيث تبين كثرة الخلافات بين الزوجين وتفاقمها في الفترة الأخيرة ويوم الواقعة نشبت مشادة كلامية جديدة بين الزوجين.

وأدى ذلك لقيام الزوجة بسكب كمية من البنزين على جسدها وإشعال النيران به وشاهدها أطفالها الذين صرخوا مستغيثين بوالدهم الذي اسرع بلف جسدها ببطانية ونقلها إلى المستشفى وظلت تحت الرعاية والعلاج لمدة 48 ساعة حتى فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها.