أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 0.1 %، ليغلق عند 11329 نقطة (- 13 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.8 مليار ريال.

وتراجع سهم أرامكو، بأقل من 1 %، عند 32.25 ريال.

وهبط سهم معادن، بنسبة 3 % عند 66.50 ريال، وأعلنت الشركة انخفاض أرباحها للربع الأول 2023 إلى 419.18 مليون ريال، وبنسبة 81 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

وهبط سهم دار المعدات، بنسبة 4 %، عند 72.70 ريال، وسط تداولات بلغت نحو مليون سهم، عقب إعلان النتائج المالية للربع الأول 2023.

في المقابل، صعد سهم أنابيب الشرق، بنسبة 10 %، عند 60.90 ريال، ووقعت الشركة عقدا مع أرامكو السعودية لتصنيع وتوريد أنابيب بقيمة 1.8 مليار ريال.

وارتفع سهم نقي للمياه، بنسبة 6 % عند 92 ريالا، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وكانت الشركة قد أعلنت تعهد كبار المساهمين بعدم التصرف في أسهمهم لمدة عام.

وأغلق سهم مصرف الإنماء، عند 33 ريالا (+ 3 %).