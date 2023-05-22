تستكمل النيابة العامة في مصر، التحقيق مع صاحبة شركة مقاولات وآخر لاتهامهما بالنصب على الفنان الكبير صبري عبد المنعم .

وكشفت التحقيقات أن الشركة أوهمته بشراء شقته، بعقود موثقة، بمبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه (نحو 70 ألف دولار) بخلاف الحقيقة وقامت بالنصب عليه.

وبيّنت أن المتهمة هي مالكة الشركة المُشار إليها، وأنها حررت للفنان شيكا بنكيا بالمبلغ المتفق عليه وقدره 36 ألف دولار، لكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة للشركة بأنهم نصبوا عليه في مبلغ مالي بعد تحريره لهم توكيل عام ببيع الشقة.

كما كشف الفنان صبري عبد المنعم أن النيابة تحقق مع جميع الأطراف في القضية، مُشيرًا إلى أنها تلقى وعودا بإعادة حقه في الشقة بعد حصوله على شيك مزور من مالكة الشركة.

وقال :”المليون و900 ألف جنيه هم تحويشة العمر بالنسبة لي وحطيتهم في الشقة اللي اتنصب عليا فيها”.

يُذكر أن جهات التحقيق بالقاهرة، قد استدعت يوم الأربعاء الماضي، الفنان صبري عبد المنعم، للاستماع لأقواله بعد تعرضه للنصب من مالكة شركة، وأمرت بحبس صاحبة شركة مقاولات وآخر لاتهامهما بالنصب .