بعث عدد من جمهور بايرن ميونخ رسالة خاصة لنجم الفريق، المغربي نصير مزراوي خلال مواجهة لايبزيغ ضمن الجولة الـ33 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان الظهير الأيمن المغربي، قد شارك أساسيا بالأمس الأحد، في سقوط البافاري أمام لايبزيغ بثلاثية مقابل هدف وحيد، وردا على دعم مزراوي لمواطنه زكريا أبوخلال، محترف تولوز الفرنسي، في أزمة جولة دعم المثليين جنسيا في الدوري الفرنسي، ورغم أن الحادثة لا تخص الدوري الألماني إلا أن بعض جمهور بايرن ميونخ رفع لافتات ضد اللاعب.

وكتب على اللافتات: “كل الأطياف جميلة، في تولوز وميونخ وفي كل مكان، احترم قيمنا يا مزراوي”، فيما دعم مزراوي مواطنه، من خلال تعليق على “إنستغرام” قال فيه: “بارك الله فيك أخي”، بعد الأزمة التي تعرض لها في الدوري الفرنسي، إثر رفضه ارتداء قمصان دعم المثليين، في مواجهة نانت، ضمن الجولة الـ35، والمسماه بـ”جولة دعم المثليين”.

ورفض 6 لاعبين مسلمين بالدوري الفرنسي لكرة القدم ارتداء قميص يحمل شعار قوس القزح خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار السعي لمحاربة رهاب المثلية.

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