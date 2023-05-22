في لحظات حبست الأنفاس، قامت سيارة مسرعة بدعس 3 أطفال أثناء وقوفهم عند قارعة الشارع في إحدى مناطق جازان .

ووثق مقطع فيديو لحادث الصدم المروع هذا، بينما دهست السيارة أحد الصغار واسمه عبدالله، ومشت فوقه، دون أن يتمكن قائدها من توقيفها.

وظهر أحد الصغار عبدالله الذي نجا بأعجوبة، في مقطع فيديو آخر من قلب أحد المستشفيات وهو بصحة جيدة، وقد لف رأسه وأصيب في يده.

وعلّق مصور المقطع الذي انتشر عبر وسائل التواصل، قائلا: “هذا هو عبدالله اللي طاح تحت السيارة، حي يرزق”، مؤكدًا أن الطفلين الآخرين بخير أيضًا.