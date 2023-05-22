أكد استشاري أمراض الروماتيزم الدكتور ابراهيم المغلوث أن علاج الروماتيزم يعتمد على فهم المريض وقناعته بالخطة العلاجية، واستخدام الأدوية التي تعيد توازن جهاز المناعة، والتغيير في نمط الحياة.

وقال المغلوث :” التغير في الضغط الجوي ممكن أن يزيد احتمالية الاحساس بالألم عند المرضى، فهناك دراسات تقول بأن التغير في الطقس مع الوقت ممكن أن يؤثر ويغير في طبيعة المرض”.

وأضاف ” الروماتيزم عبارة عن مجموعة أمراض بعضها يكون مزمن والآخر يكون مؤقت ومع الوقت قد يتحسن المرض”.