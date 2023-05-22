أكد استشاري أمراض الروماتيزم الدكتور ابراهيم المغلوث أن علاج الروماتيزم يعتمد على فهم المريض وقناعته بالخطة العلاجية، واستخدام الأدوية التي تعيد توازن جهاز المناعة، والتغيير في نمط الحياة.
وقال المغلوث :” التغير في الضغط الجوي ممكن أن يزيد احتمالية الاحساس بالألم عند المرضى، فهناك دراسات تقول بأن التغير في الطقس مع الوقت ممكن أن يؤثر ويغير في طبيعة المرض”.
وأضاف ” الروماتيزم عبارة عن مجموعة أمراض بعضها يكون مزمن والآخر يكون مؤقت ومع الوقت قد يتحسن المرض”.
#صباح_السعودية | ما المقصود بالروماتيزم؟ وما أنواعه؟ وهل يصنف كمرض مزمن؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/ffbuxYw994
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 22, 2023
#صباح_السعودية | استشاري أمراض الروماتيزم د.ابراهيم المغلوث: علاج الروماتيزم يعتمد على فهم المريض وقناعته بالخطة العلاجية، واستخدام الأدوية التي تعيد توازن جهاز المناعة، والتغيير في نمط الحياة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/okTmrQqkif
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 22, 2023
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