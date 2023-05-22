أثارت امرأة ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تسكب سائل أحمر يشبه الدماء على نفسها في مهرجان كان السينمائي

وأوضح الفيديو امرأة ترتدي فستاناً بلونَي العلم الأوكراني وهي تقتحم السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي ثم سكبت على نفسها سائلاً أحمر مشابهاً للدماء، قبل أن يُخرجها رجال الأمن من المكان.

وقبل عرض فيلم “أسيد” للمخرج الفرنسي جوست فيليبو، صعدت امرأة على الدرج ثم أخرجت كيسَيْن يحويان سائلاً أحمر مشابهاً للدماء ومزقتهما فوق رأسها. ولم تكن المرأة تحمل أي رسالة مكتوبة.