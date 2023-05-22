أثار سعود القحطاني حالة من الجدل عبر فيديو له سخر فيه من متابعة تشتكي له خيانة زوجها.

وقال القحطاني :”روحي عنده الحقي عليه وشوفي له حل ليش قاعدة عندي في البث .. وش جايبك عندي .. وش اسويلك .. الرجال مشى بسبب ما تفعليه – اقعدي لراجلك – ساخرا نرجعولك في سطحة – منفعلا ما أدري وين احنا عايشين”.

ولاقى الفيديو انتشاراً واسعاً حيث اتفق معه البعض لافتين إلى أن هذه الأمور ليست من اختصاصه، فيما انتقد البعض الآخر طريقة رده وسخريته من المتابعة