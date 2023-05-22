أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع أن تسجيل الاسم في إحدى المؤسسات الحكومية كسعودة مقابل مبلغ من المال شهريًا دون عمل يعتبر نوعًا من الغش.

وقال المنيع خلال لقائه على برنامج فتاوي المُذاع على قناة الرسالة:” أن السعودة طريقتها الآن أن تلزم الدولة الشركات بأن يكون هناك نسبة من نسبة معينة من عمالها كلهم وطنيين من البلاد نفسها .”

وأضاف:” أن الغرض من هذا غرض مصلحي وهو أن يكون هناك سبيل من سبل تدريب وتربية المواطنين على العمل وأن يكون وراء ذلك في المستقبل ما يجعلهم يتسلمون أعمال الدولة والأعمال الخاصة”، لافتًا أن هذا مقصد شرعي ومصلحي والتحيُّل عليه يعتبر جريمة.

وتابع:” الآن تأتي المؤسسة وتطلب مجموعة من المواطنين على اعتبار اجلس في مكانك ونعطيك 2000 ريال المهم أخذ الهوية والاسم ونقدمها في الجدول على أساس أنك تعمل لدينا “، مؤكدًا أن ذلك يعتبر غش وخيانة لولي الأمر وما يتعلق بأنظمته .

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين عن حكم تسجيل إسمه في إحدى المؤسسات الحكومية كسعودة مقابل مبلغ مقداره 500 ريال شهريًا دون أن يعمل.