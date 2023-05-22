شهدت جلسة البرلمان في إقليم كردستان العراق عراك عنيف بين نواب من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.

وارتفع الصراخ بين النواب، وتبادل بعضهم اللكمات وجرى تخريب وتكسير للقاعة التي شهدت الجلسة.

واندلع الاشتباك بسبب خلاف على جدول الأعمال المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها في إقليم كردستان.

وعندما قامت رئيسة البرلمان ريواز فائق برفع الجلسة والانسحاب من القاعة اندلعت الاشتباكات بين النواب، واعتبر بعض النواب أن رفع الجلسة يعد أمر غير قانوني، فيما أكد آخرون أن الرفع كان قانونيا.