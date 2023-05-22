التحمت مركبة الفضاء “دراغون” التي تحمل على متنها رائدي الفضاء السعوديين ريانة البرناوي وعلي القرني، بنجاح بمحطة الفضاء الدولية.

ووثق مقطع فيديو لحظة اكتمال التحام مركبة “دراغون” التي تُقل “ريانة برناوي وعلي القرني” مع محطة الفضاء الدولية.

وتستغرق إجراءات انتقال رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية نحو 100 دقيقة.