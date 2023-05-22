قررت محكمة مصرية إحالة أوراق محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد ومحمد البلتاجي وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي وعصام عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود، للمفتي.

وحددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهمين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنصة”، حيث تم تحويل أوراقهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من نشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.