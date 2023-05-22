أكد المختص في علوم الفضاء الدكتور طارق فدعك، أن محطة الفضاء الدولية بحجم ملعب كرة قدم وتسير بسرعة مذهلة.

وقال فدعك: “إن مركبة الفضاء “دراغون” التي تحمل على متنها رائدي الفضاء السعوديين ريانة البرناوي وعلي القرني، يجب أن تسير بسرعة 28 ألف كلم في الساعة وأن تصل لارتفاع 430 كم حتى تلتحم بمحطة الفضاء”، مشيرا إلى أن المحطة تدور حول الأرض مرة كل 90 دقيقة

يذكر أن مركبة الفضاء “دراغون” التي تحمل على متنها رائدي الفضاء السعوديين ريانة البرناوي وعلي القرني، التحمت بنجاح بمحطة الفضاء الدولية مساء اليوم الأثنين.