منحت وكالة ناسا شعار رائد الفضاء إلى رائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي عقب وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية.

وتأثرت رائدة الفضاء “ريانة برناوي” بعد تقليدها شعار رائد الفضاء من وكالة ناسا وظهرت على ملامحها السعادة.

يذكر أن طاقم المحطة الدولية استقبلوا القرني وريانة لحظة وصولهما للمحطة تمهيدا للشروع في أداء مهمتهما العملية لخدمة البشرية.

فيديو | مشاعر الفرح.. تأثر رائدة الفضاء "ريانة برناوي" بعد تقليدها شعار رائد الفضاء من وكالة ناسا#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/51OCrsLIH2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2023

فيديو | لحظة تقليد شعار رائد الفضاء من وكالة ناسا لرائدة الفضاء السعودية "ريانة برناوي" #نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/ct6Edh9xiL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2023