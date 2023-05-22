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الاثنين22 مايو

شاهد .. ريانة ترسل بصوتها تحية ورسالة من محطة الفضاء

منذ 15 دقيقة
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شاهد .. ريانة ترسل بصوتها تحية ورسالة من محطة الفضاء
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الرياض

ارسلت رائد الفضاء ريانة برناوي التحية للجميع من محطة الفضاء الدولية شكرة الله عز وجل على خوضها لهذه اللحظة التي وصفتها بأنه حلم تحقق.

ولفتت إلى أن وصولهم للمحطة جاء بعد تدريبات استمرت لقرابة 9 أشهر، وقابلت فيها مدربين ورواد فضاء سابقين، مؤكدة أن دمعها انهمرت عقب انطلاق الصاروخ نحو الفضاء كما شعرت بأنها اصطحبت الجميع معها.

وتابعت :”الحمد لله على وجود صاحب الرؤية الطموحة الأمير محمد بن سلمان والتي أوصلتنا إلى تحقيق أحلامنا”.

يذكر أن وكالة ناسا منحت شعار رائد الفضاء إلى رائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي عقب وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية.

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