شاهد .. ريانة ترسل بصوتها تحية ورسالة من محطة الفضاء

ارسلت رائد الفضاء ريانة برناوي التحية للجميع من محطة الفضاء الدولية شكرة الله عز وجل على خوضها لهذه اللحظة التي وصفتها بأنه حلم تحقق.

ولفتت إلى أن وصولهم للمحطة جاء بعد تدريبات استمرت لقرابة 9 أشهر، وقابلت فيها مدربين ورواد فضاء سابقين، مؤكدة أن دمعها انهمرت عقب انطلاق الصاروخ نحو الفضاء كما شعرت بأنها اصطحبت الجميع معها.

وتابعت :”الحمد لله على وجود صاحب الرؤية الطموحة الأمير محمد بن سلمان والتي أوصلتنا إلى تحقيق أحلامنا”.

يذكر أن وكالة ناسا منحت شعار رائد الفضاء إلى رائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي عقب وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية.

ريانة برناوي من محطة الفضاء: الحمد لله على وجود صاحب الرؤية الطموحة الأمير محمد بن سلمان والتي أوصلتنا إلى تحقيق أحلامنا.. ورحلتنا تمثل جميع العرب #نحو_الفضاءhttps://t.co/DeAAGSyCIJ pic.twitter.com/nekDgmwGBx — أخبار 24 (@Akhbaar24) May 22, 2023

أقر أ أيضا