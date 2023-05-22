أنهى الهلال مساء اليوم الأثنين، تحضيراته الميدانية استعدادا لمواجهة نظيره العدالة المقررة غدا الثلاثاء.

وفقد الهلال 3 من لاعبيه أمام العدالة وهم جانج هيون سو لشعوره بآلام في العضلة الضامة، وميشاسل ديلغادو الذي خضع لجلسة علاجية نظير إصابته في الكتف، وعبدالله عطيف الذي تعذرت مغادرته مع بعثة الفريق لمرافقته زوجته في المستشفى.

وينضم الثلاثي إلى قائمة الغيابات التي ضمت: متعب المفرج، وعبدالإله المالكي، وسلمان الفرج.

واختتم الجهاز الفني الحصة التدريبية بمناورة فنية على جزي من الملعب، فيما تغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى الأحساء تأهبا لمواجهة الغد.