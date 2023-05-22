حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خطوات التقدم بطلب احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح من بيع السيارات المستعملة المؤهلة.

وأوضحت الهيئة أن خطوات التقدم تبدأ بالدخول على الخدمة عبر بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتعبئة نموذج التقديم، ثم مراجعة واعتماد الطلب من قبل الهيئة، والإشعار بالموافقة، موضحةً أن استخدام طريقة هامش الربح سيبدأ اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2023.

وأضافت أن طريقة “هامش الربح” تستهدف وكالات ومعارض السيارات المسجلة لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة والذين يزاولون نشاط تجارة السيارات وفق شروط محددة.