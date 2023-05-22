انتشر على نطاق واسع في وسائل إعلام محلية وأجنبية، مقطع فيديو يبدو فيه أفراد من الحماية السرية للرئيس الأميركي، جو بايدن، وهم يفتشون سيارات الشرطة اليابانية خلال حضوره قمة G7 الأخيرة بمدينة هيروشيما.

وكان الفندق الذي كان يقيم فيه القادة المشاركون بالقمة، في حالة تأهب قصوى منذ انعقادها، إلا أن التأهب تضاعف لحظة مغادرة الرئيس الأميركي للفندق.

وقام حرس الرئيس الأمريكي بتفتيش ضباط الشرطة اليابانية المفترض أن يتولوا بأنفسهم عملية التفتيش، وفقا لما ورد مترجما عن عدد من وسائل الإعلام اليابانية.