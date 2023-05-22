قال مالك نادي شيفيلد يونايتد، صاحب السمو الأمير عبد الله بن مساعد، إن استحواذ المملكة على نيوكاسل أثر بشكل كبير وإيجابي على مشجعي النادي من ناحية تعاطفهم مع المملكة وحبهم لها.

وأضاف،حلال جلسة حوارية في مؤتمر الإعلام الوطني، أن الرياضة قوة ناعمة تؤثر في الصورة الذهنية عن السعودية وفي زيادة تأثيرها على العالم، لافتا إلى أن انتقال لاعبين رياضيين عالميين للمملكة مؤثر كبير وعامل مهم فيما يخص الصورة عن الذهنية عن المملكة.

وأشاد بأدء المنتخب الوطني خلال مباراته أمام الأرجنتين مضيفا أن فوز الأخضر على الأرجنتين في كأس العالم كشف للعالم أن المملكة تملك قدرات عالية وكان من أفضل الأيام بالنسبة له.