ألقت الشرطة المصرية اليوم الاثنين، القبض على الفنان سعد الصغير، وزوجته الراقصة برلنتي عامر.

وجاء القبض على الفنان المصري وزوجته بعدما تقدمت طليقة سعد الصغير وتدعى “رانيا صالح” ببلاغ ضده وضد زوجته لاقتحام شقتها والتعدي عليها بالضرب والسب والقذف وذلك لخلافات سابقه بينهم .

وأفادت طليقة سعد الصغير في بلاغها بأنه وزوجته برلنتي عامر، قاما بالتعدي عليها بالسب والقذف، وقاما بتهديها بالإيذاء.

وطالبت الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على الصغير وزوجته وعدم التعرض لها وحمايتها.