قررت محكمة الاستئناف الإيطالية اليوم الإثنين، خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

وكان المدعي العام الإيطالي قد طالب بخصم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس، وإيقاف 8 أشهر للإداريين المتورطين على خلفية نشاط مالي غير مشروع.

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس وتبرئة المدراء التنفيذيين السبعة السابقين في مجلس إدارة يوفنتوس.

وبرأت المحكمة بافل نيدفيد وباولو جاريمبرتي وآسيا غرازيولي فينيير وكيتلين ماري هيوز ودانييلا ماريلونجو وفرانشيسكو رونكاليو وإنريكو فيلانو من التهم الموجهة إليهم.

وبذلك يصبح رصيد يوفنتوس 59 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، علما أنه قبل خصم النقاط كان يحتل المركز الثاني برصيد 69 نقطة.