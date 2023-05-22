تعادل نادي الفيحاء من مضيفه الرائد في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق لحساب الجولة الـ28 من دوري روشن للمحترفين.

وافتتح داميان ديوكوفيتش لاعب الرائد التسجيل لفريقه عند الدقيقة 24 بعد تمريرة مميزة من المغربي محمد فوزير أسكنها على يمين الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء.

وأدرك المقدوني ترايكوفسكي هدف التعادل للفيحاء عند الدقيقة 80 بعد استغلاله رأسية الصربي بافكوف زميله ويضعها في مرمى الضيوف.

بهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى 30 نقطة، في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري روشن.

كما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك فوزًا صعبًا على نظيره أبها، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة دوري روشن للمحترفين.

ونجح نادي ضمك في حسم ديربي الجنوب مع أبها، بهدف عبدالله العمار، وذلك في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد نادي ضمك إلى النقطة 35 في المركز السابع، بينما جاء نادي أبها في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح فوزًا مثيرًا على شقيقه الاتفاق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الاثنين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الفتح برباعية نظيفة.

بتلك النتيجة، يرفع الفتح رصيده للنقطة رقم 42، في حين توقف رصيد الاتفاق عند النقطة رقم 33 .