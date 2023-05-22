تحقق الشرطة الهولندية في وفاة لاعب كرة القدم الإيطالي غابرييل غالاني في أمستردام بعد سقوطه في قناة.

وتوفي الشاب البالغ من العمر 24 عامًا في المستشفى صباح يوم السبت، بعد أن أنقذته خدمات الطوارئ من القناة.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإيطالية، سقط غالاني، الذي يلعب لفريق “ASD Piccardo Traversetolo”، في القناة بينما كان يسير مع أصدقائه في حي كلوفينيرسبورغوال في أمستردام.

وبحسب ما ورد لم يُلاحظ اختفاؤه على الفور.

وكان غالاني في حالة حرجة عندما تم تحديد مكانه في الماء، حيث تم استدعاء الشرطة وسيارات الإسعاف وسيارة الإسعاف الجوي لرعايته، وتم نقله للمستشفى لكنه توفي بعد بضع ساعات .

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