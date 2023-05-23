أكد المستشار التربوي، الدكتور معيض الزهراني، إن الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم قدرات لا يتفهمها المجتمع ولا تكتشفها الأسر.

وأوضح الزهراني أن أنماط دمج ذوي الإعاقة تختلف من طالب إلى آخر، وأن بعض الطلاب يحتاج دمج شامل، بينما توجد حالات تتطلب أن يكون الدمج في فصول خاصة لمن هم ذكائهم أقل من 70%، ويمكن لبعض الحالات التي تعاني صعوبات التعلم وتكون في فصول عادية على أن تتلقى خدمات معينة».

وأضاف المستشار التربوي، أن المشكلة ليست في دمج ذوي الإعاقة ولكن في المجتمع الذي لا يدرك أحيانا أن لديهم قدرات عالية جدًا».