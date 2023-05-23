تأهل فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام نحو 20 عاماً، وذلك عقب تعادله مع ليستر سيتي «0-0»، ضمن منافسات الجولة الـ37 للدوري.

وعادت آخر مشاركة رسمية لفريق نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا إلى موسم 2003-2004، لكنه خرج حينها من مرحلة التصفيات، بعد فوزه على بارتيزان بلجراد ذهاباً بهدف، قبل أن خسارة الإياب بنتيجة «0-1»، وخروجه من المسابقة إثر الخسارة «3-4» بركلات الترجيح.

يذكر أن أفضل مشاركة لنيوكاسل في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2002-2003، حين تأهل أولاً من التصفيات إلى المجموعات، ليحتل المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف يوفنتوس الإيطالي، بحصوله على 9 نقاط من 3 انتصارات و3 هزائم، ليتأهل إلى الدور الثاني من مرحلة المجموعات.