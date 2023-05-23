دوت أصوات معارك وغارات جوية في العاصمة السودانية الخرطوم، رغم دخول اتفاق جديد لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسمياً ليل الاثنين ،وفقاً للعربية نت.

وبدأ سريان الهدنة التي تمتد أسبوعاً، رسمياً عند الساعة 19.45 بتوقيت غرينيتش، بعد يوم شهد تواصل الغارات الجوية والانفجارات في الخرطوم.

لكن يبدو أن مصيرها مهدد بأن يكون كسابقاتها، إذ أفاد سكان في الضواحي الشمالية الشرقية للخرطوم لوكالة فرانس برس عن سماع أصوات اشتباكات بعد موعد بدء وقف النار.

أفاد سكان عن سماع أصوات غارات جوية بعد الموعد المحدد للهدنة في جنوب الخرطوم.